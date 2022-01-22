اعتقال 12 شخصاً بتهمة المشاجرة العشائرية في ميسان

2022/01/22 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تمكنت مفارز مديرية شرطة ميسان، اليوم السبت، من اعتقال 12 شخصاً في قضاء الكحلاء بتهمة التسبب بمشاجرة عشائرية.

وأوضح بيان صادر عن المديرية تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء تمكنت بالاشتراك مع قوة من تشكيلات مديرية شؤون الأفواج / الفوج الرابع، والمهمات الخاصة، وسرية سوات داهمت مكان الحادث من السيطرة على مشاجرة".

وأضاف أن "المشاجرة نشبت إثر خلافات على أرض زراعية في إحدى المناطق الواقعة بين القضاء ومدينة العمارة، حيث ليتم فض المشاجرة والقبض على 12 متهماً من طرفيها"

وأوضحت المديرية في بيانها انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتلقين، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إثارة الخلافات العشائرية في المحافظة".

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