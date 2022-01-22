طباخ سابق في الكرملين يكشف مراحل اعداد الطعام لبوتين

2022/01/22 | 12:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الشيف والطباخ السابق في الكرملين عن الأطباق المفضلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيفية تحضيرها وتقديمها للضيوف والرؤساء الآخرين خلال زياراتهم الرسمية إلى موسكو.ونقلت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية تصريحات الشيف الإيطالي، ميركو دزاغو، الذي عمل سابقا في قصر الكرملين الرئاسي وحضر الأطباق للرئيس بوتين وضيوفه الرؤساء الآخرين، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين لطالما فضل […]

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