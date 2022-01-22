القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة ٤٥٠ مليون دينار

2022/01/22 | 12:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم السبت، القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة ٤٥٠ مليون دينار وبيعة لأحد الموطنين في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مكتب مكافحة إجرام الكاظمية تمكن من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة (٤٥٠) مليون دينار عراقي، …

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