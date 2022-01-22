مدرب لياقة المنتخب الوطني: العراق يجب أن يكون فخوراً بابنائه

2022/01/22 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… أكد مدرب لياقة المنتخب الوطني بكرة القدم فلاديمير كرونيتش، العراق يجب أن يكون فخوراً بأبنائه بعد نجاح تنظيم مباراة العراق وأوغندا.وقال كرونيتش في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” وترجمته وكالة/ المعلومة/ أن “كرة القدم تعود من اوسع الابواب، بغداد تحتضن مباراة بعد تسع سنوات مع نصر عظيم للاسود الشباب”.واوضح أن […]

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