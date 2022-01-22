نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق - مديحه الأعرج

2022/01/22 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من15/1/2022-/1/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانصادقت حكومة الاحتلال على خطة رئيس الوزراء ، نفتالي بينيت، التي تُعنى بتطوير البنى التحتية وزيادة حجم الزيارات إلى حائط البراق وهي خطة خمسية بقيمة 110 ملايين شيكل (نحو 35 مليون دولار).



وقد تم تقديم العرض من قبل رئيس الوزراء نفتالي بينيت، على أن يتم تخصيص إطار الميزانية لأجل تنف ......





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