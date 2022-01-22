شتاءٌ وهناء - جواد كاظم غلوم

2022/01/22 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم لا شيء ينفع في ليالي الزمهريرإلاّ مطارحة الغرام على السريرتتراقص الشهوات من وقع السريرحتى يوحّدنا السعير لا شيء ينفع في الصقيع إلاّ العناق الدائم العصْراتوالباعث الآهات حتى يُؤذن للربيع لا شيء ينفع في هوى العشّاقإلاّ ضمّةٌ همجيةٌتكسّر عظْمَنا عند العناق هو ذا الشفاءهو ذا المطبب والدواء حينما يأتي الشتاء يكفي البعاد ، فلا فراقهيا ليلصق بعضنا < ......





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