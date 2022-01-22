خبير قانوني: التحقيق البرلماني في ملفات الكهرباء يجب ان يكون سرياً

2022/01/22 | 12:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، التحقيق في ملف الكهرباء من قبل لجنة برلمانية بـ “الخطوة الجبارة”، فيما دعا اللجنة إلى اجراء تحقيقها بشكل سري.وقال التميمي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “لجنة البرلمان التحقيقية خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في إدارة الكهرباء من ٢٠٠٥ إلى اليوم، وبالتأكيد هي […]

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