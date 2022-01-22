وضع حجر الأساس لمحطة المعالجة المركزية بحقل الفيحاء

2022/01/22 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وضع وزير النفط احسان عبد الجبار، السبت، حجر الأساس لمحطة المعالجة المركزية بحقل الفيحاء بطاقة 100 ألف برميل يومياً.وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “وزير النفط إحسان عبد الجبار وضع حجر الأساس لمشروع محطة المعالجة المركزية لحقل الفيحاء الرقعة التاسعة شمالي البصرة بطاقة مئة ألف برميل يومياً”، […]

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