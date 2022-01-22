مؤشر مخاطر بيع الأسلحة لعام 2021.. دول عربية تتصدر القائمة

2022/01/22 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر معهد "كاتو" للأبحاث مؤشر مخاطر بيع الأسلحة لعام 2021، الذي من خلاله يتم قياس العوامل المرتبطة بالنتائج السلبية لمبيعات الأسلحة، مثل التشتت والتحويل وإساءة استخدام الأسلحة من قبل المستلمين.

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