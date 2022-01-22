سوريا.. ارتفاع حصيلة قتلى

2022/01/22 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، ارتفاع حصيلة قتلى عملية سجن غويران في الحسكة إلى 78 شخصا، وهم 45 من تنظيم داعش و28 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب، و5 مدنيين.

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