الكهرباء تحدد أسباب التراجع: فقدنا أكثر من 7500 ميغاواط

2022/01/22 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء ،اليوم السبت، تراجع ساعات تجهيز الطاقة من المنظومة الوطنية وفقدان أكثر من 7500 ميغاواط.

وذكرت الوزارة في بيان أن تخفيض معدلات الغاز الوطني وانحسار اطلاقات الغاز المورد واطفاء الخطوط الايرانية ينعكس سلباً على منظومة الطاقة الكهربائية.

وأوضح البيان أن منظومة الطاقة الكهربائية تأثرت كثيراً بانحسار اطلاقات الغاز المورد وتخفيض معدلاته الى أدني مستوياتها واطفاء الخطوط الايرانية الناقلة ادى الى خسارة 1100 ميغاواط، مشيرة الى تخفيض 50% من الغاز الوطني، ساهم بفقدان 6500 ميغاواط.

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