2022/01/22 | 12:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان، القبض على 12 شخصاً في قضاء الكحلاء بتهمة التسبب بمشاجرة عشائرية.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء، بالاشتراك مع قوة من تشكيلات مديرية شؤون الأفواج (الفوج الرابع، والمهمات الخاصة، وسرية سوات)، داهمت مكان الحادث من السيطرة …

ظهرت المقالة بسبب مشاجرة عشائرية..



القبض على 12 شخصاً في ميسان أولاً على النور نيوز.

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