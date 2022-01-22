2022/01/22 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم السبت، بقطع شارع رئيسي وسط بغداد للاشتباه بوجود سيارة مفخخة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “قطع مؤقت للشارع المحاذي للمشفى العسكري بالقرب من المسرح الوطني للاشتباه بعجلة متروكة على انها مفخخة”.وأضافت ان “خبير المتفجرات باشر مهامه لتفتيش العجلة، ليأتي بعد ذلك صاحب العجلة”.ع.ع

ظهرت المقالة حضر صاحبها لاحقا..



قوات الأمن تقطع شارع رئيسي في بغداد للاشتباه بسيارة “مفخخة” أولاً على ايرث نيوز.

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