مشرف دولي: مباراة العراق وأوغندا عكست جاهزية بغداد لاستضافة المباريات (صور)

2022/01/22 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المشرف الدولي والآسيوي أحمد

الكطيشات، اليوم السبت، أن مباراة

العراق وأوغندا عكست جاهزية بغداد

لاستضافة المباريات، مشيراً الى أن

تنظيم المباراة كان ناجحاً ومثالياً.

وقال الكطيشات الذي أشرف على مبا

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