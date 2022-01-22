طقس العراق.. ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من يوم غد

2022/01/22 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما توقعت ارتفاع درجات

الحرارة بدءاً من يوم غد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الحالة الجوية للبلاد له

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