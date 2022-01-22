هياكل غريبة من الحمض النووي مرتبطة بالسرطان لدى الفئران

2022/01/22 | 13:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أظهرت دراسة جديدة أجريت على الفئران أن هياكل الحمض النووي المتشابكة بشكل غريب يمكن أن تكون مرتبطة بالسرطان.ويشبه الحمض النووي عادة سلما ملتويا.لكن فقدان الإنزيمات الرئيسية في الجسم يتسبب في تشابك الجزيئات الجينية في حلقات وعقد غريبة، وعلى الأقل في الفئران، قد تؤدي هياكل الحمض النووي الغريبة هذه إلى […]

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