2022/01/22 | 13:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ctj5hpAiCm4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جريمة العظيم .. نقلة نوعية في إسلوب الهجمات الإرهابية ورسالة غير مباشرة إلى الأطراف السياسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جريمة العظيم .. نقلة نوعية في إسلوب الهجمات الإرهابية ورسالة غير مباشرة إلى الأطراف السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).