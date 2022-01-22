2022/01/22 | 13:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dn58hsjtfFY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان ثامر الشطري ضيف حلقة اليوم من برنامج اعتذار - تشاهدونه اليوم عند الساعة 10 مساءً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان ثامر الشطري ضيف حلقة اليوم من برنامج اعتذار - تشاهدونه اليوم عند الساعة 10 مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).