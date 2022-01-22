بيان رسمي حول وجود عجلة مفخخة قرب المسرح الوطني ببغداد

2022/01/22 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الداخلية ، اليوم السبت، تفاصيل وجود عجلة مفخخة قرب المسرح الوطني ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه " بالساعة ١١٠٠ من يوم السبت المصادف ٢٢/١/٢٠٢٢ استخبرنا بوجود عجلة متروكة ضمن منطقة الكرادة محلة ٩٠٤ قرب مصرف جيهان".

واضافت انه "على الفور شرعت قوة مع مفرزة من القوة الماسكة مع مفرزة من نجدة الكرادة باتجاه المكان المعني وتم منادات صقر بغداد وتم فحص العجلة من قبلهم وتبين انها خالية من المواد المتفجرة نوع العجلة نيسان سنترة بيضاء اللون تحمل لوحة تسجيل ١٣٢١٦ حرف ن بغداد وتم تسليمها الى ضابط تحقيق مركز شرطة العلوية".

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