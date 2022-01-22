2022/01/22 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقاذ شخص حاول الانتحار في نهر دجلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ شخص حاول الانتحار في نهر دجلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ شخص حاول الانتحار في نهر دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).