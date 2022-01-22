قطع مؤقت لأحد الشوارع قرب المسرح الوطني للاشتباه بعجلة مفخخة

2022/01/22 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، بإقدام القوات الأمنية على قطع احد الشوارع قرب المسرح الوطني للإشتباه بوجود عجلة مفخخة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) انه "تم قطع الشارع المحاذي للمشفى العسكري بالقرب من المسرح الوطني بشكل مؤقت للاشتباه بعجلة متروكة".وأضاف ان "خبير المتفجرات يباشر مهامه الان لتفتيش العجلة والتأكد منها".

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