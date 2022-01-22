العراق يتسلّم 5 قطعٍ أثريةٍ من مكتب المُدّعي العام في مانهاتن

2022/01/22 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تسلّم سفير العراق لدى الولايات المتحدة فريد ياسين، 5 قطع أثرية كانت قد سُرِقت خلال الثلاثين عاماً الماضية، وتأتي هذه الجهود لإعادة هذه القطع إلى العراق.وجاء في بيان لوزارة الخارجية تلقي “النور نيوز” نسخة منه، انه حضر مراسم التسليم المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، السيد ألفين براغ (Alvin Bragg)، ونائب الوكيل …

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