الكوادر التدريسية في ذي قار تطالب بشمولها بقطع الأراضي

2022/01/22 | 13:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار..طالبت الكوادر التدريسية في محافظة ذي قار، السبت، بشمولهم بتوزيع قطع الأراضي، أسوة بباقي شرائح المجتمع في المحافظة.وقال احمد اياد، احد الكوادر التدريسية في المحافظة لوكالة /المعلومة/، ان “الوعود التي اطلقتها الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، بشأن توزيع قطع الأراضي على المعلمين والمدرسين لم تتحقق لغاية الان”.وأشار اياد الى انهم […]

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