عن مهدي عامل والبنية الاجتماعية الكولونيالية - محمد علي سليمان

2022/01/22 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان عندما جاء المبشرون كانوا يملكون الانجيل، فعلمونا أن نصلي بعيون مغلقة، وعندما فتحنا عيوننا، وجدناهم يملكون الأرض ونحن نملك الانجيل _ ديزموند توتو.هناك سؤال كان يشغل مهدي عامل: " وطرحت فيها على نفسي سؤالاً ما زلت أحاول الإجابة عنه: كيف يصير المفكر ثورياً، وكيف يصير ماركسياً، وكيف ينتج الفكر الذي به يفكر واقعاً في سيرورة ثورية؟ "، وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال أنتج مهدي عامل فكره الماركسي ......





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