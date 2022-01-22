أمثال شعبية سومرية وأخرى من بغداد العباسية مع مثيلاتها المعاصرة - علاء اللامي

2022/01/22 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي 1- امثال شعبية من بغداد العباسية مقارنة بشبيهاتها المعاصرة: إنه بحث جميل وطريف ونادر المثال في بابه، تحت عنوان "من أمثال بغداد في العهد العباسي"، لكاتبه عبد الرحمن عبد الجبار طالب.



عثرتُ على هذا البحث الذي نشر على شكل دراسة مطولة في مجلة "سومر" التي كانت قد بدأت الصدور سنة 1945 في أرشيف المجلة على الانترنيت.



يخبرنا الكاتب أن بغداد حظيت دون سائر مدن الحضارة العربية الإسلامية بتدوين أمثالها في ك ......





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