2022/01/22 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط حاوية من أعلى مجسر وسط الحلة يتبع..

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