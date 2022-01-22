زيارة نادرة وملفات شائكة.. حميدتي يصل إلى أديس أبابا

2022/01/22 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، في أول زيارة لمسؤول كبير من الخرطوم إلى الدولة المجاورة بعد عام من التوتر في منطقة حدودية متنازع عليها، وخلافات حول ملف سد النهضة.

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