مراكز مكافحة الأمراض بأمريكا: الجرعات المعزّزة توفّر حماية أفضل من

2022/01/22 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت ثلاث دارسات جديدة وضعتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أهمية تلقي جرعة معزّزة لتوفير أفضل حماية ضد متحوّر "أوميكرون".

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