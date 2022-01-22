النفط تطلق بطاقات وقود جديدة بواقع 50 لتراً

2022/01/22 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت وزارة النفط العراقية، بطاقات وقود جديدة بواقع 50 لتراً لكل عائلة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها أطلقت البطاقة الوقودية رقم 2 في بغداد ورقم 5 في كركوك ورقم 6 في صلاح الدين ورقم 10 في نينوى، بواقع 50 لتراً من النفط الأبيض.

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