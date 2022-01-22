مواد غذائية تدعم جهاز المناعة ضد فيروس كورونا

2022/01/22 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت البروفيسورة في الوكالة البيولوجية الطبية الفدرالية في روسيا، إخصائية الغذاء، مارغاريتا كوروليوفا، أن الدهون الحيوانية مثل شحم الخنزير والسمن، تساعد في دعم جهاز المناعة.

وأوصت الخبيرة بإضافة الدهون الحيوانية في وجبة الصباح لدعم الجسم في بيئة قلوية تقلل من نشاط الفيروسات والبكتيريا.

وقالت: "يعد التنفس من الوظائف الرئيسية للدهون الحيوانية في الجسم.



والجهاز السنخي لأنسجة الرئة مبطن بالمادة الخافضة للتوتر السطحي، والتي تعتمد على أكثر من 90% من الدهون المشبعة، وتحدد جودة المادة الخافضة للتوتر السطحي تهوية الرئتين وعدم دقة تبادل الغازات والأكسجين في الجسم، غطاء الدهون في كل خلية، أي غشاء الخلية، الذي يحتوي أيضا على الدهون المشبعة، سيدعم المناعة الخلوية، مما يمنع الفيروس من التكاثر والانتشار بسرعة".

وأشارت أيضا إلى أن الدهون الحيوانية مصدر لفيتامين "A" الذي يحفز إنتاج الخلايا التي تقتل البكتيريا والفيروسات الضارة، وفيتامين "E" الذي له خصائص مضادة للأكسدة.

المصدر: وكالات

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