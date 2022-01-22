عشائر العظيم توجه رسالة لبغداد حيال نزيف” الحاوي” وتقدم حلا جذريا

2022/01/22 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… وجهت عشائر ناحية العظيم في محافظة ديالى، السبت، رسالة الى القيادات الامنية والحكومية العليا في بغداد حيال نزيف الحاوي.وقال الشيخ محمد العبيدي أحد شيوخ العشائر في الناحية في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ازمة حاوي العظيم مستمرة منذ 5 سنوات متواصلة بسبب نشاط الخلايا الارهابية مؤكدا بان مئات الشهداء والجرحى سقطوا بسبب الخروقات المستمرة”.[…]

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