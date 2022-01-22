عملية أمنية تصل إلى نفق لعناصر داعش شمالي كركوك (صور)

2022/01/22 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، تفاصيل عملية أمنية في محافظة كركوك.

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وذكرت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الثاني 2022)، أنه "باشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية وقائد الفرقة الآلية الثامنة نفذت كتيبة إستطلاع الفرقة واجبا للاستطلاع المسلح في قرية كتكة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك ضمن قاطع لواء المشاة الآلي 31 تم خلاله تفتيش القرى البعيدة والمعزولة والمنازل المهجورة والقيام بتدقيق المعلومات عن ساكنيها".

وأوضحت، "تم خلال الواجب الوصول إلى نفق تستخدمه عصابات داعش الارهابية للتخفي وتخزين المواد المتفجرة والعبوات، حيث جرى تفجيره من قبل مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوة".

وأضاف البيان أن " القوة عادت بعدها إلى اماكن انطلاقها سالمة وبدون حوادث".

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