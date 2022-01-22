2022/01/22 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتحار شاب شنق نفسه في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “شاب يدعى (س.ع) من تولد ٢٠٠٧ انتخر باسلوب (الشنق) داخل منزله ضمن قطاع ٣٨ في مدينة الصدر”.وأضاف المصدر، أن “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقاً لمعرفة اسباب الانتحار”.

ظهرت المقالة بغداد: انتحار شاب شنق نفسه في مدينة الصدر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: انتحار شاب شنق نفسه في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: انتحار شاب شنق نفسه في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).