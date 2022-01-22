محمود عثمان: الحزبان الكرديان لن يتفقا على مرشح لرئاسة الجمهورية

2022/01/22 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل… أكد السياسي الكردي محمود عثمان، السبت، صعوبة اتفاق الأحزاب الكردية على مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية والذهاب به الى بغداد.وقال عثمان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الموقف الحالي يشير إلى صعوبة اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح وحيد لرئيس الجمهورية خلال الدورة المقبلة”.وأضاف أن “الذهاب بأكثر من مرشح سيحرج الكتل والأحزاب السياسية الشيعية والسنية التي […]

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