مصرع واصابة 21 شخصا بحريق مبنى سكني في الهند

2022/01/22 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 15 آخرون، اليوم السبت في مومباي، العاصمة المالية والترفيهية للهند، جراء حريق هائل في مبنى مكون من 19 طابقا، حسبما قال مسؤولون.ونتج الحريق عن ماس كهربائي في مكيف هواء بإحدى الشقق، وفقا لرئيس البلدية، كيشوري بيدنيكار.وقال السكان إن الحريق اندلع في الطابق الخامس عشر وسرعان […]

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