مطالبات باطلاق حملة إغاثة للنازحين لمساعدتهم من اوضاعهم البائسة

2022/01/22 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب محما خليل علي آغا، اليوم السبت، إطلاق حملة إغاثة وطنية عاجلة للنازحين، وبتمويل من موازنة الطوارئ للدولة.

وقال علي آغا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، السبت، ان "ما يحدث للنازحين الذين يعيشون بين مطرقة البرد القارص في العراء، وسندان تصفية الحسابات السياسية، وصمة عار في جبين الإنسانية ومدعي حقوق الانسان".

واضاف، انه "بالرغم من المعاناة التي يعانيها أهلنا في سنجار من برد وجوع تأتي الطائرات التركية لتقصف حزب العمال الكردستاني في المدينة، واصفا هذه الممارسة بأنها، إبادة جماعية جديدة تريد اقتلاع جذور الإيزيديين والأقليات من الوطن".

ودعا "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد جلسة طارئة لدراسة وحل المشكلة ، محذرا من اتخاذ الحكومة موقف المتفرج، لان هذا الأمر سيضعها أمام المساءلة القانونية والأخلاقية أمام شعبها".

وتابع، انه "على الكاظمي التوجه فورا الى المخيمات برفقته كل المعنيين والقائمين على ملف النازحين لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية الكبيرة، وتخليصهم من الأجواء والظروف الصعبة التي تفتقد الى ابسط مقومات الحياة وحقوق الانسان".

وناشد "الامم المتحدة القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية وتخصيص مبالغ عاجلة لإيواء النازحين لان المساعدات الإنسانية لا تقف امام دين او مذهب او عرق او لون".

وأشار الى "دول التحالف الدولي، التي يجب عليها مساعدة النازحين وتأهيلهم، لانها تعتبر من ضمن مسؤولياته وتعهداته بمساعدة العراق وتخليص الشعب العراقي من المعاناة التي يتعرض لها".

وحث الجميع الى "انهاء هذه المعاناة قبل الندم بحدوث كارثة انسانية جديدة، لا تنسجم مع الإمكانيات المادية والبشرية التي يمتلكها العراق، وخاصة في ظل وجود فائض مادي متمثل بارتفاع أسعار النفط، وتسديد العراق ما بذمته الى الجارة الكويت، اذ يمكن للعراق استخدام هذه الأموال لإنهاء معاناة النازحين".

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