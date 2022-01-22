الحشد الشعبي يستنفر قواته النخبة لدرء اي تهديد يمس أمن ديالى

2022/01/22 | 14:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن استنفار قواته النخبة لدرء اي تهديد يمس امن محافظة ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “الحشد الشعبي لديه قوات نخبة على قدرة عالية من الجاهزية والخبرة في التحرك لدرء اي مخاطر تمس امن ديالى”، مبينا ان “القوة متمركزة في احدى القواعد العسكرية […]

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