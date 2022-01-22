المالكي يغرد بشأن موقف الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة

2022/01/22 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلّق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، بشأن موقف الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة.وقال المالكي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم): "لمن يسال عن الاطار بدافع الحرص، نقول ان الاطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وافكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة الدولة تقوم على اساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور".واضاف ان "الاطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة او عدمها) وهو حريص على ان تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع اي حالة تداعٍ للعملية السياسية".

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