2022/01/22 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توعد جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، برد قوي وعمليات ضد عناصر داعش في ديالى ومحافظات آخرى لرد اي هجمات محتملة من التنظيم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "العملية الأمنية التي تم تنفيذها يوم أمس ستليها عمليات كبيرة سينفذها، حيث سيكون عملنا قوي نفاجيء من خلاله التنظيم الإرهابي".

وشدد على ضرورة "استمرار العمل ضد فلول داعش ولا يجب أن تغفل العيون عن العمليات ضد الإرهابيين في مكان خصوصاً وان الجهاز مستمر بعملياته بالتنسيق مع القوات الأمنية الأخرى".

واوضح النعمان انه "على الرغم من أن تنظيم داعش اصبح ضعيفاً وصغيراً فلا يجب ان نهمل تلك الهجمات التي يقوم بها بين الحين والآخر ويجب ان نواصل عمليات مستمرة للملاحقة وجهد استخباراتي لضرب خلاياه النائمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب تكشف لـ(بغداد اليوم) عن خطط أمنية ويؤكد: سنفاجئ المجرمين - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب تكشف لـ(بغداد اليوم) عن خطط أمنية ويؤكد: سنفاجئ المجرمين - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).