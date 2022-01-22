2022/01/22 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اتهم ملف قانوني جديد قدمه المدعي العام في نيويورك عن شركات الرئيس السابق دونالد ترامب بتضليل المقرضين بشأن الحالة المالية لناطحات السحاب في وسط مانهاتن أثناء سعيها لتجديد رهن المبنى.وذكرت وكالة برو ريبوليكا الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه “وعلى الرغم من أن منظمة ترامب وصفت ناطحات السحاب 40 وول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن جرائم احتيال مذهلة لمنظمة ترامب في ملف قانوني جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن جرائم احتيال مذهلة لمنظمة ترامب في ملف قانوني جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).