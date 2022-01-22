2022/01/22 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد زعيم أئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، ان قوى الاطار التنسيقي مجمعه على التمسك بموقف واحد في “المشاركة او عدمها” بالحكومة.وكتب المالكي على حسابه بموقع “تويتر” وتابعته وكالة ايرث نيوز، أنه “لمن يسال عن الاطار بدافع الحرص، نقول ان الاطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وافكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة […]

ظهرت المقالة المالكي: الاطار التنسيقي مجمع على التمسك بموقف واحد في “المشاركة او عدمها” بالحكومة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: الاطار التنسيقي مجمع على التمسك بموقف واحد في “المشاركة او عدمها” بالحكومة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: الاطار التنسيقي مجمع على التمسك بموقف واحد في “المشاركة او عدمها” بالحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).