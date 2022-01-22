سنغافورة تسجل اول حالة وفاة بمتحور كورونا

2022/01/22 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة ، السبت، عن تسجيلها لأول حالة وفاة من مضاعفات ناجمة عن الإصابة بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا.وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت: “توفيت مسنة بالغة من العمر 92 عاما، غير ملقحة، في 20 يناير الجاري.وتمت إصابتها بفيروس كورونا منذ 10 أيام، ولم تكن تعاني من أي […]

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