المجمع الفقهي يصدر بياناً بشأن الهجوم الذي إستهدف الجيش العراقي في العظيم

2022/01/22 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء، بياناً بشأن الهجوم الذي إستهدف الجيش العراقي في العظيم بمحافظة ديالى، مشددا على ضرورة إفشال المحاولات البائسة والاجندات الخبيثة.

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