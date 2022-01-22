إيران تستأنف تصدير الكافيار الى الاتحاد الأوروبي

2022/01/22 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن رئيس منظمة البيطرة الايرانية محمد آقا ميري، السبت، عن استئناف تصدير الكافيار المنتج من بطون الاسماك المرباة الى دول الاتحاد الاوروبي.وقال ميري في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن بدء صادرات الكافيار المنتج من الاسماك المرباة الى الاتحاد الاوروبي جاء بجهود الزملاء في المنظمة.وكانت مصلحة الجمارك الايرانية قد أعلنت في وقت […]

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