مسؤول عراقي: الفارون من الحسكة لا يستطعيون تجاوز الحدود السورية

2022/01/22 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد قائممقام قضاء القاءئم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، السبت، أن الشريط الحدودي مع سوريا مؤمن بشكل كامل ولا يمكن اجتيازها من قبل الفارين من عناصر التنظيم الاجرامي من سجن الحسكة في سوريا.وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التحصينات الامنية على الشريط الحدودي مع سوريا من جهة قضاء القائم غربي الانبار، مؤمنة […]

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