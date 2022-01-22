الصحة تنفي صدور توصيات حول تعطيل الدوام بالجامعات والمدارس

2022/01/22 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة ،اليوم السبت، صدور أية توصيات لغاية الآن حول تعطيل الدوام الحضوري في الجامعات والمدارس.

وأكد مدير تعزيز الصحة في الوزار هيثم العبيدي ان الوزارة لم توصِ حتى الآن بايقاف الدوام الحضوري في المدارس والجامعات، نظرا لعدم وجود خطورة على الطلبة تستدعي إغلاقها مع الاستمرار بمراقبة الموقف الوبائي مضيفا ان متحور أوميكرون لا يتطور إلى الالتهاب الرئوي على عكس السلالات السابقة.

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