2022/01/22 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع الاميركية عن موعد بدء المناورات العسكرية المشتركة مع حلف الناتو في البحر الابيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ان المناورات المشتركة مع حلف شمال الاطلسي ستبدأ يوم الاثنين المقبل وستحمل اسم نبتون سترايك 22 وتستمر لغاية الرابع من شباط المقبل وستشارك فيها حاملة الطائرات يو اس اس هاري ترومان مبينا ان التحضيرات لهذه المناورات بدأت منذ عامين نافيا ان يكون لها أية علاقة بالتدخلات الروسية الاخيرة في اوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تنشر صوراً مذهلة لبركان تونغا من محطة الفضاء الدولية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تنشر صوراً مذهلة لبركان تونغا من محطة الفضاء الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).