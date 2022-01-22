حقوق الانسان تحذر من فقدان “ساتر بشري” مناهض للارهاب بديالى

2022/01/22 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في ديالى، السبت، من فقدان ساتر بشري مناهفض للارهاب في قاطع شمال المحافظة.وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في المحافظة صلاح مهدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” القرى الزراعية القريبة من حاوي العظيم ضمن قاطع شمال ديالى تواجه ضغوط كبيرة في الاونة الاخيرة بسبب تصاعد وتيرة الهجمات ضد النقاط […]

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