2022/01/22 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم أمس الجمعة على قاعة شباب الوند في

قضاء الحسينية شمال مدينة كربلاء

المقدسة المؤتمر الانتخابي لانتخاب

(نادي شباب الوند الرياضي) حسب قانون

الأندية النافذ رقم (18) لسنة 1986 وتعديله

رقم (37) لسنة 198

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأسيس نادي شباب الوند الرياضي في قضاء الحسينية شمال كربلاء المقدسة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأسيس نادي شباب الوند الرياضي في قضاء الحسينية شمال كربلاء المقدسة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).