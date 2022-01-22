الـ”كاف” يعلن عن أفضل لاعب وحارس مرمى في مجموعات كأس إفريقيا

2022/01/22 | 14:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهاجم منتخب الكاميرون، فينسينت أبو بكر، كأفضل لاعب وهداف في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.وكتب الـ”كاف” عبر حسابه في موقع “تويتر”: “ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل..بعد تسجيله لخمسة أهداف في دور المجموعات، فينسينت أبو بكر، مهاجم الكاميرون، استحق لقب أفضل لاعب […]

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